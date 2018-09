Polizei Bochum / Einbruch in Bochumer Wohnung - Zeugen gesucht!

Einbruch in Bochumer Wohnung - Zeugen gesucht!

Bochum - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch, 26. September, zwischen 9 und 17 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oberstraße in Bochum-Langendreer eingedrungen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter der Rufnummer 0234 909-4135 um Zeugenhinweise (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

