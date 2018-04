Polizei Bochum / Einbruch in Boutique und Handy-Shop - Zeugen ...

Einbruch in Boutique und Handy-Shop - Zeugen gesucht!

Herne - Das Herner Regionalkommissariat KK 35 sucht Zeugen für zwei Geschäftseinbrüche:

An der Hauptstraße 227 in Wanne-Eickel warfen Unbekannte die Schaufensterscheibe der dortigen Boutique ein. Aus Kartons innerhalb der Auslage entwendeten sie diverse Schuhe und flohen in unbekannte Richtung (7. bis 9. April, 18 bis 8 Uhr).

An der Roonstraße 6 in Herne-Baukau gelangten Kriminelle durch die Eingangstür in einen Handyshop. In der Zeit zwischen dem 29. März und 9. April (18.30 bis 20 Uhr) stahlen sie Ausstellungsstücke von den Schautheken (Handys sowie Smartwatches).

Haben sie etwas bemerkt oder können Hinweise auf die Täter geben?

Bitte wenden sie sich unter der Rufnummer 0234/909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) an die ermittelnde Polizeidienststelle.

