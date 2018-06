Polizei Bochum / Einbruch in Günnigfelder Pfarrhaus - Zeugen ...

Einbruch in Günnigfelder Pfarrhaus - Zeugen gesucht!

Bochum - Noch nicht ermittelte Unbekannte brachen am gestrigen Samstag (9. Juni) in Wattenscheider Stadtteil Günnigfeld in das Pfarrhaus an der Kirchstraße ein. In der Zeit zwischen 15 und 18.15 Uhr gelangten die Einbrecher zunächst gewaltsam durch die Eingangstür in das Pfarrhaus. Anschließend brachen die Unbekannten eine Bürotür auf. In einem der durchsuchten Räume brachten sie sich gewaltsam in den Besitz eines kompletten Möbeltresors aus einem Schrank. Auch die Wohnungstür der Pfarrwohnung im Obergeschoss wurde aufgebrochen. Hier wurde diverse Schubladen geöffnet. In beiden Fällen wurde Bargeld erbeutet. Wer hat Beobachtung gemacht? Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02327/963-8405 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle Thomas Kaster Telefon: 0234 909 1025 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/