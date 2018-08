Polizei Bochum / Einbruch in Herner Restaurant

Einbruch in Herner Restaurant

Herne - Zu einem Einbruch in ein Restaurant kam es zwischen dem 15. und 16. August in Herne. In den Nacht- und Morgenstunden, zwischen 23 und 10.30 Uhr, drangen unbekannte Kriminelle durch eine vorher eingeschlagene Fensterscheibe in die Lokalität ein. Aus dem Restaurant an der Hauptstraße 280 entwendeten sie Bargeld und einen Termincomputer. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

