Polizei Bochum / Einbrüche in den Stadtteilen Querenburg, Harpen ...

Einbrüche in den Stadtteilen Querenburg, Harpen und Hofstede - Zeugen gesucht!

Bochum - Zu drei Wohnungseinbrüchen ist es am gestrigen 29. Oktober an der Overbergstraße im Bochumer Stadtteil Querenburg gekommen. Kriminelle hebelten zwischen 9 und 20 Uhr ein Fenster, eine Balkontür sowie eine Terrassentür auf. Aus einer Wohnung entwendeten die Unbekannten Parfum und einen Rucksack.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Zeitraum vom 26. Oktober, 19 Uhr, und 29. Oktober, 7.40 Uhr, in Bochum-Harpen. Aus der an der Straße "Im Kamperholz" gelegenen Wohnung erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher gelangten durch Aufhebeln der Fenster sowie einer Terrassentür in die Zimmer.

Im Ortsteil Hofstede kam es am 29. Oktober, um 3 Uhr nachts, zu einem versuchten Wohnungseinbruch. An der Poststraße versuchten zwei Unbekannte eine halb heruntergelassene Jalousie hochzuschieben, um an die dahinter gelegene Terrassentür zu gelangen. Ein Hausbewohner hörte verdächtige Geräusche und sah nach. Er konnte noch zwei Männer beobachten, die über ein Garagendach in Richtung Marmelshagener Straße davon rannten. Beide Verdächtige haben einen dunklen Teint, kurz geschorene Haare, eine normale Statur und trugen graue Oberbekleidung, Jeans sowie Turnschuhe.

In allen oben genannten Fällen hat das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Bürodienstzeit unter -4441) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Nicole Schüttauf Telefon: 0234 909 1024 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/