Polizei Bochum / Festliches Weihnachtskonzert des Polizeichores ...

Festliches Weihnachtskonzert des Polizeichores Bochum - Kartenverkauf startet bereits bei 23 Grad!

Bochum - So früh wie die Lebkuchen im Supermarktregal stehen, beginnt auch der Kartenvorverkauf für das traditionelle Weihnachtskonzert des Polizeichors Bochum zusammen mit den Mitgliedern des Symphonischen Streichorchesters NRW.

Das Konzert findet am Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr, in der Christuskirche in Bochum statt. Die Schirmherrschaft übernimmt auch in diesem Jahr Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier.

In festlicher Atmosphäre tragen die Sänger ihre weihnachtlichen Stücke vor. Unterstützt werden sie dabei von Sopranistin Heide Bertram. Sie hat bereits im vergangenen Jahr mit dem Polizeichor zusammengearbeitet. Sprecher ist Karl-Heinz Herweg. Die musikalische Gesamtleitung übernimmt Hans Bruhn.

Karten kosten 12 Euro und sind ab sofort bei der Tourist-Info in Bochum (Huestraße 9, 0234 909-9671), unter www.polizeichor-bochum.de und bei allen Sängern des Polizeichores erhältlich.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Tanja Pfeffer Telefon: 0234 909-1027 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -