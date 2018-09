Polizei Bochum / Freitagabend: Überfall auf Tankstelle - Zeugen ...

Freitagabend: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Bochum / Wattenscheid - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Tankstellenüberfall in Bochum-Eppendorf:

Am Freitagabend (7. September), gegen 21.30 Uhr, betraten zwei maskierte Männer die an der Ruhrstraße 211 gelegene Tankstelle. Ein Täter schrie mit einem Beil bewaffnet: "Das ist ein Überfall!" und forderte die Mitarbeiterin auf, sich hinter die Ladentheke hinzuhocken. Anschließend nahm er aus der Kasse Bargeld heraus. Währenddessen befand sich der zweite Täter an der Eingangstür. Mit der Beute flüchteten die Kriminellen aus dem Verkaufsraum und weiter in Richtung Zollstraße.

Das Räuber-Duo kann wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: augenscheinlich Deutscher, Anfang 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, blonde Haare, schlank, sportlich, trug eine dunkle Kappe, eine hellblaue Jeans sowie ein rotes Tuch vor dem Mund

2. Tatverdächtiger: augenscheinlich Deutscher, Anfang 20 Jahre alt, circa 165 cm groß, dunkle Haare, schlank, sportlich, trug eine dunkle Jacke, eine Baseballkappe und ein blaues Tuch vor dem Mund

Die Videoaufnahmen werden noch ausgewertet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 um Hinweise.

Ein Zeuge, der unmittelbar nach der Tat in den Verkaufsraum kam und mit der Angestellten sprach, wird ebenfalls gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

