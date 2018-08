Polizei Bochum / Fußgängerin und Hund werden bei einem ...

Fußgängerin und Hund werden bei einem Verkehrsunfall verletzt

Bochum - Eine Spaziergängerin (51) ist Samstagabend, 25. August, mit ihrem Hund in Bochum von einem Pkw erfasst worden. Während die Fußgängerin leicht verletzt wurde, erwischte es den Hund schwerer. Der Fahrer, ein 18-jähriger Bochumer, war nach ersten Erkenntnissen mit offensichtlich unangepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Gegen 18.10 Uhr befand sich die 51-jährige Bochumerin mit ihrem Hund in Linden auf dem Gehweg der Hasenwinkeler Straße, als von hinten ein Pkw herannahte, ins Schleudern geriet und sie und ihren Hund auf dem Gehweg erfasste. Die Bochumerin war durch laute Geräusche schon gewarnt und konnte noch etwas zurückweichen. Vermutlich auch deswegen wurde sie nicht schwerer verletzt - den Hund erwischte es schlimmer.

Nach ersten Ermittlungen sieht es so aus, als wenn der 18-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberdahlhausen unterwegs war und deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann der verletzten Hundehalterin mit dem Tier schon auf den Weg in die Tierklinik gemacht. Die augenscheinlich leicht verletzte Bochumerin wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

