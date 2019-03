Polizei Bochum / Gefährlich: Gullydeckel auf Straße gelegt - ...

Gefährlich: Gullydeckel auf Straße gelegt - Dank Zeugen konnte Bochumer (20) gestellt werden!

Bochum - Ein 20-Jähriger hat auf der Fahrendeller Straße in der Bochumer City eine sehr gefährliche Situation herbeigeführt. Dank eines aufmerksamen Zeugen ist nichts Schlimmeres passiert. Der Heranwachsende ist in der Nacht (16. März) in Gewahrsam genommen worden und muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Wie kam es dazu?

Gegen 4 Uhr hörte der Zeuge auf der Straße lautes Geschrei und konnte aus dem Fenster einen Mann beobachten. Dieser hob einen Gullydeckel aus dem Schacht und legte ihn anschließend mitten auf die Fahrbahn ab. Zudem stellte er eine Halterung einer Warnbake im Einmündungsbereich zum Nordring ab. Anschließend flüchtete der Mann und versteckte sich in einem Hinterhof.

Polizisten trafen den alkoholisierten, uneinsichtigen sowie aggressiven 20-Jährigen an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Die Ermittlungen dauern gegen den polizeibekannten Bochumer weiter an.

