Polizei Bochum / Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Bochum - Aus bisher unbekannten Gründen gerieten zwei Kunden einer Imbisslokalität auf der Alte Markstraße in Streit und beleidigten sich dabei. Beide, ein 32- jähriger Bochumer und ein bislang unbekannter Mann, verließen das Lokal und stritten sich auf der Straße weiter. Im Verlauf der Streitigkeiten zog der Unbekannte ein Messer, welches er an einem Schlüsselbund trug, und stach damit dem 32- jährigen in den linken Oberarm. Ein 24- jähriger Zeuge bekam die Auseinandersetzung mit und trennte die beiden. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 190 cm groß - schlank - braune Haare - mit Jeans und schwarzer Jacke bekleidet, schwarzes Nike Basecap

Der eingesetzte Notarzt stellte eine stark blutende Stichwunde im Oberarm fest. Der Geschädigte wurde dem Bergmannsheil zugeführt. Hier konnte eine lebensgefährliche Verletzung ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an: Thomas Wilke Polizei Bochum Einsatzleitstelle E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/