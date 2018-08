Polizei Bochum / Herne / A 43: Gefährlicher Steinwurf auf Auto

Herne / A 43: Gefährlicher Steinwurf auf Auto

Herne - Die Bochumer Kriminalpolizei ermittelt nach einem Steinwurf gegen ein Auto auf der Autobahn 43 am 22. August (23 Uhr).

Zwei unbekannte Kriminelle schleuderten einen faustgroßen Stein gegen ein Auto, das die Autobahn 43 in Fahrtrichtung Wuppertal befuhr und sich gerade in Höhe der Rottbruchstraße in Herne befand. Der Stein schlug in die Beifahrerfensterscheibe ein. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminellen sollen sich im Bereich der dortigen Baustelle aufgehalten haben und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4106 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

