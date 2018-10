Polizei Bochum / Herne / Aus dem Fenster gestürzt - Fünf Monate ...

Herne / Aus dem Fenster gestürzt - Fünf Monate altes Mädchen verstirbt im Krankenhaus

Herne - Am 5. Oktober (Freitag), gegen 22.35 Uhr, wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu dem Wohnheim an der Ackerstraße in Wanne gerufen.

Dort war ein kleines Mädchen (5 Monate) aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss gestürzt.

Noch vor Ort wurde das schwer verletzte Kind von einem Notarzt reanimiert und zusammen mit seiner aus Eritrea stammenden Mutter in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht.

Dort ist das Mädchen leider am 6. Oktober, gegen 2.40 Uhr, an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens dauern im Bochumer Polizeipräsidium zurzeit noch an.

