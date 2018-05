Polizei Bochum / Herne / Ein Trickdiebstahl wird zum Raub - ...

Herne / Ein Trickdiebstahl wird zum Raub - "Falscher Handwerker" stößt Senior zu Boden

Herne - Am gestrigen 22. Mai wurde die Polizei zu einer Wohnung an der Gräffstraße in Herne-Süd gerufen.

Gegen 16.10 Uhr hatten dort zwei Männer an der Tür eines über 80 Jahre alten Mannes geschellt. Die beiden Personen gaben sich als Handwerker aus, die Reparaturarbeiten durchführen wollten. Daraufhin ließ der Rentner sie herein.

Dass alles nur eine "kriminelle Legende" war, erkannte der Mieter spätestens dann, als er bemerkte, dass einer der "Falschen Handwerker" in einem Zimmer bereits mehrere Geldkassetten zum Abtransport bereitgelegt hatte.

Beim Versuch, den Dieb festzuhalten, wurde der Herner von dem Kriminellen gegen die Schlafzimmertür gestoßen und stürzte zu Boden. Direkt danach flüchteten die beiden Männer mit der Beute aus den Räumlichkeiten. Zum Glück wurde der Senior nicht verletzt.

Einer der beiden Räuber, der mit ostdeutschem Akzent sprach, ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, hat dunkelblonde Haare und war mit einer blauen Jeanshose sowie einem hellblauen Hemd bekleidet. Der Mittäter hat braune Haare und trug eine dunkle Hose sowie einen dunklen Blouson.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Volker Schütte Telefon: 0234-909 1021 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/