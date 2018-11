Polizei Bochum / Herne / Einbruch in Lagerhalle - Mehrere Kisten ...

Herne / Einbruch in Lagerhalle - Mehrere Kisten Kosmetika weg!

Herne - In den Morgenstunden des gestrigen 12. November wurde ein Einbruch in die Lagerhalle an der Baukauer Straße 45 in Herne-Baukau entdeckt. Die Beute: Eine große Anzahl von Kosmetikprodukten. Der Tatzeitraum: Zwischen dem 9. November, 18.00 Uhr, und dem 12. November, 6 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen mehrere Kriminelle über das zuvor aufgebrochene Dach der Halle in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie diverse Kisten mit Kosmetika und flüchteten über den Einstiegsweg vom Tatort.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Einbrecher die Beute vom Hallendach heruntergeworfen und in einem Fahrzeug verstaut haben.

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323/950-8505 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

