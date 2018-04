Polizei Bochum / Herne / Gaststätteneinbruch - Spielautomat ...

Herne / Gaststätteneinbruch - Spielautomat "genackt"!

Herne - In den frühen Mittagsstunden des 6. April wurde die Polizei zu der am Eickeler Markt 12 in Eickel gelegenen Gaststätte gerufen.

Im Zeitraum zwischen 1.00 und 11.00 Uhr waren noch unbekannte Kriminelle in das Lokal eingestiegen. Dort hebelten sie einen Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8510 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

