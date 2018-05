Polizei Bochum / Herne / Ich hau dir das Ding ab!- Fußgängerin ...

Herne / "Ich hau dir das Ding ab!"- Fußgängerin vertreibt nackten Mann von der "Halde Pluto"

Herne - In den Morgenstunden des gestrigen 26. Mai (Samstag) wurde die Polizei zu der an der Thiesstraße in Wanne gelegenen "Halde Pluto" gerufen.

Dort war eine Frau gegen 7.55 Uhr mit ihrem Hund unterwegs. Plötzlich sprang ein nackter Mann aus dem Gebüsch und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Die Hernerin griff zu einem Stock und zeigte diesen mit den Worten "Ich hau dir das Ding ab!" in Richtung der männlichen Person. Direkt danach stieg der Mann auf ein rot-silberfarbenes Fahrrad und fuhr davon.

Die Person, ein Westeuropäer, ist ca. 50 Jahre alt, 180 cm groß, korpulent, ungepflegt und hat schulterlange, zerzauste, dunkelblonde Haare.

Das Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

