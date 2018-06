Polizei Bochum / Herne / Unfallflucht an der Markgrafenstraße - ...

Herne / Unfallflucht an der Markgrafenstraße - Zettelschreiber hat sich gemeldet!

Herne - Am 4. Juni suchten wir mit einer Pressemeldung nach dem Zeugen einer Unfallflucht, der einen Zettel an dem beschädigten Pkw hinterlassen hat.

Der Unfall ereignete sich am 30. Mai (Mittwoch) an der Markgrafenstraße 8 in Herne. Dort hatte eine Hernerin ihren schwarzen Mercedes (A 180) in einer Parkbox abgestellt. Als die Frau zu dem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im hinteren linken Bereich des Autos fest.

Darüber hinaus fand sie einen handgeschriebenen Hinweiszettel eines Unfallzeugen hinter dem Scheibenwischer. Auf diesem Zettel wurden das Kennzeichen und die Farbe des Autos sowie das Geschlecht des Unfallverursachers genannt. Leider fehlten der Name sowie die Telefonnummer des Augenzeugen.

Dieser hat sich nun nach der Veröffentlichung in den Medien bei der Polizei gemeldet, so dass die Ermittlungen im Bochumer Verkehrskommissariat weitergehen können.

