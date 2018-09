Polizei Bochum / Hernerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hernerin (35) nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne - Am 28. September, gegen 15.50 Uhr, kam es in Herne auf der Dorstener Straße im Kreuzungsbereich Herzogstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Herner fuhr mit seinem Auto auf der Herzogstraße in Richtung Dorstener Straße. Hier wollte er nach links auf diese in Richtung Herne Innenstadt abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 35-jährige Hernerin die Dorstener Straße aus Richtung Dorneburger Bach/Hofsteder Weiher und wollte mit ihrem Auto geradeaus weiter auf der Herzogstraße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Hernerin verletzte sich bei diesem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

