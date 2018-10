Polizei Bochum / Hilflose Lage vorgetäuscht - Busfahrer überfallen!

Hilflose Lage vorgetäuscht - Busfahrer überfallen!

Herne - Am 12. Oktober, gegen 23:40 Uhr, ist es zu einem Überfall auf einen Busfahrer in Herne gekommen.

Der Linienbus hielt an der Haltestelle "Schloßstraße" im Stadtteil Unser Fritz. Der Fahrer wurde draußen auf eine Person aufmerksam, die auf dem Bürgersteig lag und den Anschein machte, verletzt zu sein. Daraufhin öffnete er die Buseingangstür. In diesem Moment drang eine andere Person in den Linienbus, hielt eine Pistole vor und fordert die Herausgabe von Bargeld. Eine dritte Person befand sich zu diesem Zeitpunkt an der Tür.

Mit der Beute flüchtete das Trio in östliche Richtung auf das "Unser Fritz Gelände" am Malakowturm und kann wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: circa 14 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schmale Statur, trug eine graue Kapuzenjacke sowie eine dunkle Hose, die Kapuze verdeckte das Gesicht.

2. Tatverdächtiger: circa 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schmale Statur, war mit einer dunklen Kapuzenjacke sowie einer dunklen Hose bekleidet, auch hier verdeckte die Kapuze das Gesicht.

3. Tatverdächtiger hielt die Pistole in der Hand: circa 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schmale Statur, trug eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine dunkle Hose, eine Maske verdeckte sein Gesicht.

Der unter schockstehende Busfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf das Tatverdächtigen-Trio nimmt die Bochumer Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 entgegen.

