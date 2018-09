Polizei Bochum / In Herne: Bus bremst - sieben Fahrgäste verletzt!

In Herne: Bus bremst - sieben Fahrgäste verletzt!

Herne - Ein Kraftomnibus der Herner Verkehrsbetriebe befuhr am gestrigen Montag um 16.20 Uhr die Holsterhauser Straße in Richtung Wanne-Eickel. In Höhe der Auffahrt auf die A 43 in Richtung Wuppertal hatte sich an der dortigen Ampel ein verkehrsbedingter Rückstau gebildet. Nur durch eine Bremsung konnte der 63-jährige Busfahrer einen Auffahrunfall auf das vor ihm befindliche Fahrzeug vermeiden. Durch die eingeleitete Bremsung wurden insgesamt sieben Fahrgäste (17, 18, 46, 60, 65, 79 und 85 Jahre alt) verletzt. Sie stürzten dabei entweder zu Boden oder prallten gegen den Vordersitz sowie in einem Fall gegen eine der Trennscheiben. Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Herne und Bochum nahmen sich den glücklicherweise nur leicht verletzten Fahrgästen an und führten sie zu weiteren Kontrollen naheliegenden Krankenhäusern zu. Die Mitarbeiter des Bochumer Verkehrskommissariates haben die weitere Sachbearbeitung übernommen.

