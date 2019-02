Polizei Bochum / Korrektur - Spielhallenüberfall: Wer hat den ...

Korrektur - Spielhallenüberfall: Wer hat den "Jogginganzug-Räuber" gesehen?

Bochum - Zu einem Überfall auf eine Spielhalle ist es am gestrigen Abend (26. Februar) in Bochum-Linden gekommen.

Ein maskierter Mann betrat gegen 19.15 Uhr die an der Hattinger Straße 648 gelegene Spielhalle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Mann die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte packte das Geld in einen vom Räuber mitgebrachten dunklen Turnbeutel. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute nach draußen und rannte vermutlich über die Straße "Am Röderschacht" davon.

Nach Zeugenangaben wird der Räuber wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, schlank, dunkle Augen, maskiert mit einer dunklen Sturmhaube, lockige dunkle Haare schauten unter der Haube hervor, war mit einem schwarzen Jacke mit weißem Muster am Oberarm sowie einer schwarzen Jogginghose ohne Streifen, schwarzen Socken sowie schwarzen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet.

Wer kann Angaben zu dem Überfall machen? Wer hat unmittelbar davor oder danach in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Hinweis: In dieser Pressemeldung haben wir die Täterbeschreibung korrigiert. Ursprünglich war von einem schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas die Rede. Bitte verwenden Sie die Beschreibung in dieser Meldung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Nicole Schüttauf Telefon: 0234 909 1024 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/