Polizei Bochum / Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kradfahrer (33) bei Unfall schwer verletzt

Bochum - Ein 33-jähriger Bochumer ist bei einem Unfall auf der Prinz-Regent-Straße in Bochum schwer verletzt worden. Am 13. September, gegen 7.30 Uhr, fuhr der Mann hier mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Königsallee. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Prinz-Regent-Straße in Richtung Karl-Friedrich-Straße. Hier bog er nach links auf den Kellermannsweg ab. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Sturz verletzte sich der 33-Jährige schwer und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich für eine Stunde gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

