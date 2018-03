Polizei Bochum / Kraftrad und Auto kollidieren: Sozius ...

Kraftrad und Auto kollidieren: Sozius (17) verletzt!

Witten - Am Freitagnachmittag (16. März) ist es in der Wittener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kraftrad und ein Auto zusammenstießen.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 36-jährige Autofahrerin die Herbeder Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung "Drei Könige" wollte die Frau links in die Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit einem Kraftrad, welches an einer verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugschlange - so auch an ihrem Pkw - links vorbeifuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Zweirad auf die Straße.

Der Kradfahrer, ein 17-jähriger Wittener, verblieb unverletzt. Sein Sozius (ebenfalls 17 aus Witten) verletzte sich am Bein und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

