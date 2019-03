Polizei Bochum / Ladendetektiv will Auto stoppen - und muss zur ...

Ladendetektiv will Auto stoppen - und muss zur Seite springen

Bochum-Wattenscheid - Um die Flucht eines Diebs zu verhindern, hat sich ein Ladendetektiv in Bochum-Wattenscheid einem Auto in den Weg gestellt. Weil der junge Fahrer jedoch Vollgas gab, musste der Detektiv zur Seite springen.

Am Freitagvormittag, 22. März, beobachtete der 56-jährige Detektiv gegen 9.45 Uhr in einem Geschäft am Alten Markt, wie ein junger Mann ein Handyladekabel entwendete. Als der Detektiv ihn darauf ansprach, flüchtete der Dieb in Richtung Brinkstraße, wo er in einen Kleinwagen stieg und losfuhr.

Der Detektiv, der den Täter gemeinsam mit einem Kollegen verfolgt hatte, stellte sich dem Wagen in den Weg. Doch der junge Fahrer gab Gas, woraufhin der 56-Jährige zur Seite sprang. Auf diese Weise gelang dem jungen Täter die Flucht.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 190 cm groß, etwa 20 Jahre alt, dunkle Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem weißen Oberteil.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909-4441 um Zeugenhinweise.

Die Ermittlungen dauern an.

