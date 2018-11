Polizei Bochum / Laptop gestohlen - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Laptop gestohlen - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Bochum / Wattenscheid - Bisher führten die Ermittlungen des Wattenscheider Kriminalkommissariats noch nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem mutmaßlichen Dieb.

Bereits am 29. August (Mittwoch) ist es in einem Discounter an der Hansastraße 41 in Wattenscheid zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der auf dem Bild zu sehende Mann versuchte auf seiner Flucht einen Mitarbeiter zu schlagen sowie zu treten und entkam letztendlich unerkannt.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto des mutmaßlichen Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Ermittler fragen: "Wer kennt die männliche Person und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise werden unter der Rufnummer 02327 963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit unter 0234 909-4441 (Bochumer Kriminalwache) entgegengenommen.

