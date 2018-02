Polizei Bochum / Mann bei Einbruch in Bochum ertappt - Wer hat ...

Mann bei Einbruch in Bochum ertappt - Wer hat etwas gesehen?

Bochum - Durch Geräusche geweckt hatte eine Bewohnerin am Freitag (9. Februar, 1.05 Uhr) einen Mann ertappt, der in die Wohnung am Wattenscheider Hellweg in Bochum eingebrochen war und die Räume durchsucht hatte. Der Mann flüchtete mit erbeutetem Schmuck über das Treppenhaus aus der Wohnung. Der Mann hat nach Zeugenangaben dunkle, kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Wer hat heute Nacht etwas Verdächtiges in der Nähe des Wattenscheider Hellwegs beobachtet und kann Hinweise geben. Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) zu melden.

