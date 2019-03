Polizei Bochum / Mann will Geld wechseln lassen - und schlägt ...

Mann will Geld wechseln lassen - und schlägt unvermittelt zu | Zeugen gesucht

Bochum - Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, hat sich ein Krimineller Zutritt zu Wohnung eines 84-jährigen Bochumers verschafft. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Der Täter klingelte am Dienstagabend, 26. März, gegen 20.55 Uhr an der Wohnanschrift des 84-Jährigen an der Röntgenstraße in Weitmar. Er fragte den Senior, ob dieser ihm Geld wechseln könnte und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung. Innerhalb des Hauses schlug der Täter den Senior dann unvermittelt ins Gesicht, entwendete Bargeld und verschwand. Der Senior blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich; über 50 Jahre alt; ca. 185 cm groß; braune, kurze Haare; brauner, kurzer Bart. Er trug einen braunen Pullover.

Die Ermittler aus dem Bochumer Kriminalkommissariat 13 bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

