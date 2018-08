Polizei Bochum / Mehrere Verglasungen von Haltestellen in Witten ...

Mehrere Verglasungen von Haltestellen in Witten wurden beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Witten/Dortmund - In den Nachtsunden von Freitag auf Samstag (25.8.) wurden an mehreren Haltestellen in Witten die Verglasungen zerstört. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können - unter anderem auf einen dunklen Pkw-Kombi, der in Tatortnähe gesehen wurde.

Gegen 2 Uhr stellten Polizeibeamte aus Dortmund und Witten mindestens zwölf beschädigte Haltestellen fest - alleine zehn davon in Witten. In nahezu allen Fällen waren die Glasscheiben komplett zerstört. In einer nicht gänzlich zerstörten Scheibe konnten vier kreisrunde circa 1 Millimeter große Prellmarken gefunden werden. Geschosse wurden an keinem der Wittener Tatorte gefunden.

Nachfolgend die Auflistung der betroffenen Haltestellen:

- Hörder Straße 372, Haltestelle "Stockumer Bruch" - Hörder Straße 353, Haltestelle "Mittelstraße" - Hörder Straße/Borgäcker, Haltestelle "Himmelohstraße" - Hörder Straße 110, Haltestellen "Langendreerholz" - beide Fahrtrichtungen - Crengeldanzstraße 90, Haltestelle "Crengeldanz" - Crengeldanzstraße 74 und 82, Haltestellen "Betriebshof Witten" - beide Fahrtrichtungen - Ardeystraße 29, Haltestelle "Johannisstraße" - Hauptstraße/Johannisstraße, Haltestelle "Witten Rathaus"

Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise an folgende Telefonnummern: 0234/909-8310 - außerhalb der Geschäftszeiten an 0234/909-4441.

