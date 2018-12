Polizei Bochum / Mit gestohlener EC-Karte versucht, Geld ...

Mit gestohlener EC-Karte versucht, Geld abzuheben - Wer kennt diesen Mann?

Herne - Mit einer gestohlenen Debitkarte hat am 13. September 2018 (Donnerstag, um 10.50 Uhr) ein noch unbekannter Mann versucht, an einem Geldautomaten einer Herner Bank an der Horsthauser Straße 205 Geld abzuheben. Der Versuch missglückte.

Der Mann wurde dabei videografiert. Ein Foto des Mannes ist nun mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben.

Die Polizei fragt deshalb: Wer erkennt den Mann auf dem Foto und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0234 909 4150 oder unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache).

