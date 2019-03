Polizei Bochum / Nach Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht!

Nach Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht!

Herne, Wanne-Eickel - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 16. März (23.30 Uhr), und Sonntag, 17. März (11.40 Uhr), in eine Gaststätte an der Landgrafenstraße 1 in Wanne-Eickel eingedrungen. Die Kriminellen brachen nach bisherigen Erkenntnissen die Eingangstür auf und entwendeten neben Bargeld auch ein Tablet und einen Fernseher. Die Einbrecher flüchteten unerkannt.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Landgrafenstraße gemacht? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

