Polizei Bochum / Nachtragsmeldung zu: Messerstecherei in Witten ...

Nachtragsmeldung zu: Messerstecherei in Witten - Haftbefehl erlassen!

Witten - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum

Am Samstag (2. Juni) ist es gegen 01.50 Uhr im Stadtpark Witten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen.

In dessen Verlauf verletzte ein 14-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten Wittener in ein Krankenhaus, wo er seitdem intensivmedizinisch behandelt wird.

Der festgenommene 14-jährige Wittener wurde am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum einem Haftrichter vorgeführt. Durch das Amtsgericht Bochum wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den jungen Wittener erlassen. Das Motiv zu dieser Tat steht bislang noch nicht fest.

Die Ermittlungen der Mordkommission I dauern weiter an.

