Polizei Bochum / Nachtragsmeldung zu Pressemitteilung: Schmuck ...

Nachtragsmeldung zu Pressemitteilung: Schmuck aus Wittener Wohnhaus gestohlen - Zeugen gesucht!

Witten - Wie heute Morgen an dieser Stelle berichtet, ist es am Dienstag, 2. Oktober, zwischen 7 Uhr und 22.40 Uhr zu einem Einbruch in Witten-Bommern gekommen. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Berichterstattung, dass im ursprünglichen Pressebericht fälschlicherweise als Beute Bargeld und eine Spielekonsole angegeben wurde. Tatsächlich wurde aus der Wohnung an der Rauendahlstraße Schmuck entwendet.

Hier die korrekte Version der Meldung:

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 2. Oktober, zwischen 7 Uhr und 22.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Rauendahlstraße in Witten-Bommern eingedrungen. Die Kriminellen hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter 02302 209-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Tanja Pfeffer Telefon: 0234 909-1027 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/