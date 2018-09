Polizei Bochum / Pkw durch Brand beschädigt

Pkw durch Brand beschädigt

Bochum - In den Morgenstunden des 29. September, gegen 6.10 Uhr, kam es in Bochum auf dem Europaplatz zu einem Pkw Brand. Aus noch nicht geklärtem Grund geriet ein Fahrzeug komplett in Brand und brannte fast vollständig aus. Dadurch wurden auch die zwei daneben stehenden Autos stark beschädigt. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

