Polizei Bochum / Polizei geht gegen Einbrecherbanden und ...

Polizei geht gegen Einbrecherbanden und Verkehrsverstöße vor - Fahndung nach Einbruch in Langendreer

Bochum - Mit starken Kräften ist die Polizei auch am gestrigen Donnerstag, 22. März, in Bochum erneut verstärkt gegen Wohnungseinbrecher vorgegangen. Bei großräumigen Kontrollen - dieses Mal im Stadtteil Langendreer - sind auch andere Vergehen geahndet worden. Im Rahmen des Einsatzes waren die Beamtinnen und Beamten auch bei einer aktuellen Fahndung nach einem Einbruch in Langendreer eingesetzt.

Der Fokus der Schwerpunktaktion lag auf den mobilen Tätergruppen, die nach durchgeführten Einbrüchen rasch ihren Standort verlagern. Die Einsatzkräfte haben deshalb stationäre und mobile Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem in der Nähe von Autobahnanschlussstellen. Ziel dabei war es, den Fahndungs- und Kontrolldruck zu erhöhen und Erkenntnisse zu gewinnen, um potenzielle Täter zu verunsichern. Im Rahmen des Einsatzes wurden mehrere Personen überprüft, in diesem Zusammenhang aber auch etliche Verkehrsverstöße konsequent verfolgt.

Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist der Polizei ein wichtiges Anliegen, deshalb waren Polizeibeamtinnen und -beamte mehrerer Direktionen im Einsatz - unter anderem aus dem Wach- und Wechseldienst, Ermittlungskräfte der Kriminalpolizei und der Verkehrsdienst. Die Kräfte werden regelmäßig gebündelt, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen.

Die eingesetzten Kräfte haben dabei auch bei der Fahndung nach einem aktuellen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Langendreer unterstützt. Kriminelle hatten die Wohnungstür aufgebrochen, die Räume durchsucht und auch Bargeld erbeutet.

Die Ermittlungen in dem oben genannten Einbruch hat das zuständige Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdiebstahl (KK 13) übernommen. Unterstützen Sie die Polizei! Aktuell sucht das Kommissariat nach Zeugen: Wer also etwas gesehen hat oder Hinweise zu dem Einbruch machen kann, meldet sich bitte beim unter 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Vor allem vor den anstehenden Osterferien rät die Polizei: "Wenn Sie in den Osterferien in den Urlaub fahren, informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit. Lassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung stets bewohnbar erscheinen! Lassen Sie regelmäßig den Briefkasten leeren, die Mülltonne an ihren angestammten Platz zurückstellen und Rollläden bewegen (ggf. Zeitschaltuhren). Grundsätzlich gilt: Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, rufen Sie sofort die 110!"

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Tanja Pfeffer Telefon: 0234 909-1027 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/