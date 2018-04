Polizei Bochum / Polizei sucht dringend weitere Zeugen: ...

Polizei sucht dringend weitere Zeugen: Papiertonnen und Müllcontainer mehrfach angesteckt

Bochum - Gleich mehrere Kleinbrände zwischen am 28. und 29. April in Bochum-Langendreer konnten glücklicherweise gelöscht werden, hielten aber Polizei und Feuerwehr in Atem:

Sachschaden entstand am 29. April gegen 1 Uhr beim Brand einer Rollcontainers (Papiertonne) an der Unterstraße 66.

An der Overlackerstraße 14 (00.10 Uhr) und 17 (00.05 Uhr) wurden am 29. April ebenfalls Papiertonnen angezündet.

Auch an der Straße "Im Krebsfeld 2" wurden am 29. April, um kurz nach Mitternacht, zwei Altpapiercontainer angesteckt. Dabei wurde die Hausfassade beschädigt. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Es entstand kein Personenschaden.

Von Zeugen und Hausbewohnern wurde eine weitere, brennende Papiertonne an der Wernburgastraße 11 gelöscht. Hierbei wurde die Hausfassade verrußt (28. April, 23.55 Uhr).

Auch an der Unterstraße 66 brannte am 28. April ein Müllrollcontainer. Dies war Polizisten um 23.50 Uhr auf dem Weg zu einem anderen Einsatz aufgefallen. Sie löschten den Container und brennende Büsche mit dem Feuerlöscher des Streifenwagens und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Kurz davor, gegen 23.42 Uhr, brannte an der "Alte Bahnhofstraße" 151 ein Mülleimer an einer Bushaltestelle. Auch dieses Feuer, nur der Inhalt des Papierkorbs brannte ab, wurde von Beamten der Wache Langendreer gelöscht.

Durch den Hinweis einer Zeugin konnte bei den Bränden an der Ovelackerstraße ein Verdächtiger beschrieben werden:

Gefahndet wird nach einem 170 bis 180 cm großen Mann mit einer auffällig langen Nase und kurzen, dunklen Haaren. Er war mit einer Jeans sowie eine schwarzen oder dunkelblauen Jacke bekleidet und rannte in Richtung Dördelstraße davon.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Für Täter- und Zeugenhinweise wenden sie sich bitte unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4441 an die Kriminalwache.

