Polizei Bochum / Polizeisportlerehrung NRW 2018 - Das ...

Polizeisportlerehrung NRW 2018 - Das Polizeipräsidium Bochum viermal dabei

Bochum, Herne, Witten - Auch dieses Jahr werden wurden die besten Polizeisportlerinnen und Polizeisportler aus NRW des vergangenen Jahres geehrt - darunter drei Polizeibeamtinnen und ein -beamter aus unserem Revier. Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier und der Sportbeauftragten des Polizeipräsidiums Bochum, Jörg Silberbach, begleiten "unsere Vier" ins Rheinland. Nach einer erfolgreichen Veranstaltung 2017 in Bochum hat Innenminister Herbert Reul am 11. April unsere Delegation aus Bochum im Düsseldorfer Apollo-Theater empfangen und geehrt. Polizeihauptkommissar Jürgen Wagner (Polizeiinspektion Bochum) erreichte bei den Judo-Weltmeisterschaften in Olbia (Sardinien) den 2. Platz in der Klasse bis 81 und bei der Europameisterschaften in Zagreb den dritten Platz in der Altersklasse M6. Darüber hinaus war er u.a. auch bei den Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden als Sieger erfolgreich. Auch international konnte er sich beweisen. Bei den World Police and Firegames in Los Angeles (USA) gewann er in der Altersklasse Ü50 die Goldmedaille. Kriminalhauptkommissarin Jutta Lolies (Kriminalkommissariat Witten) konnte sich mehrfach mit ihrem Team bei den World-Rowing-Masters (Rudern) 2017 in Bled (Slowenien) durchsetzen. Sie gewann unter anderem Rennen im Doppelvierer der Altersklasse B, im Frauen-Vierer mit Steuermann, im Frauenachter und im Doppelvierer der Altersklasse C. An der Rudermeisterschaft waren über 50 Nationen mit mehr als 4.700 Teilnehmern und Teilnehmern beteiligt. Polizeioberkommissarin Kathrin Hegel (Polizeiinspektion Bochum) konnte im Tennisdoppel in Budapest (Ungarn) ihre Leistung unter Beweis stellen. Bei den Europäischen Polizeimeisterschaften erreichte sie in der offenen Klasse den dritten Platz. Polizeikommissarin Annika Michaelis (Polizeiinspektion Bochum) wird für ihre Leistung im 100-Meter-Hürdenlauf bei den Deutschen Polizeimeisterschaften in Königsbrunn (Bayern) geehrt. Hier erreichte sie mit 15,38 Sekunden den zweiten Platz. Gratulation an die Vier zu ihren tollen sportlichen Leistungen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 9091022 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -