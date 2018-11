Polizei Bochum / Radfahrer nach Unfall leicht verletzt!

Radfahrer (65) nach Unfall leicht verletzt!

Herne - Ein 65-jähriger Radfahrer aus Wanne-Eickel ist bei einem Verkehrsunfall am 29. November verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Gegen 11 Uhr befuhr ein Autofahrer (52, ebenfalls aus Wanne-Eickel) die Wibbeltstraße in Richtung Berliner Straße. Als der Radfahrer die Fußgängerfurt an der Wibbeltstraße / Amtmann-Winter-Straße (aus Richtung Hauptstraße) auf dem Rad überquerte, kam es zur Kollision mit dem herannahenden Pkw. Dessen Fahrer hatte, nach ersten Feststellungen, durch am Fahrbahnrand abgestellte Pkw keine freie Sicht. Beide Verkehrsteilnehmer bremsten, der Radfahrer kam zu Fall und beschädigte dabei den Wagen des 52-jährigen Mannes.

