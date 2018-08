Polizei Bochum / Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt - ...

Radfahrerin (73) nach Unfall leicht verletzt - Krankenhaus!

Herne - Am 20. August kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Autos und eines Fahrrades. Die 73-jährige Radfahrerin stürzte nach dem Unfall auf die Straße und verletzte sich leicht.

Wie kam es zu dem Unfall?

Eine 54-jährige Frau aus Herne befuhr mit ihrem Pkw die Riemker Straße in Richtung Bochumer Straße. An der Kreuzung zur Südstraße wollte die Frau nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der aus Richtung Bochumer Straße nahenden Radfahrerin, einer Frau aus Wanne-Eickel. Sie trug keinen Fahrradhelm und erlitt eine Platzwunde. Ein Rettungswagen brachte die 73-jährige zur Versorgung in ein Krankenhaus.

