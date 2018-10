Polizei Bochum / Radfahrerin stürzt beim Bremsen - Krankenhaus!

Radfahrerin (55) stürzt beim Bremsen - Krankenhaus!

Bochum - Eine 55-jährige Radfahrerin ist am gestrigen Samstag (13. Oktober) ohne Fremdeinwirkung in Bochum gestürzt und schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Gegen 13.30 Uhr befuhr die Frau die an der Harpener Straße 66 gelegene Fußgängerbrücke in Richtung Westen. Die Brücke führt an dieser Stelle über den Sheffield-Ring.

Beim Herabfahren bremste die Radlerin und rutschte nach ihren Angaben aufgrund der auf dem Boden liegenden Eicheln weg. Die Frau verlor die Kontrolle und stürzte mit ihrem Rad.

Ein Rettungswagen brachte die Bochumerin schwer verletzt ins Krankenhaus.

