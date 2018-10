Polizei Bochum / Raubdelikt am Getränkemarkt

Raubdelikt am Getränkemarkt

Herne - Am 27. Oktober kam es in der Getränkeabteilung eines Supermarktes an der Edmund-Weber-Straße in Wanne-Eickel zu einem nicht alltäglichen Getränkekauf:

Ein 66-jähriger Herner konnte einen Kasten Mineralwasser nicht gänzlich bezahlen. Er wollte den Kasten aber nicht an der Kasse stehen lassen, um das restliche Geld zu holen, sondern verließ das Geschäft in Richtung seines Autos. Er entgegnete der Kassiererin "frech und pampig" gegenüber, dass er "irgendwann mal" den Restbetrag bezahlen wolle.

Ein Herner (25) eilte draußen zu Hilfe. Am Auto des 66-jährigen Mannes, der den Kasten schon eingeladen hatte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein daneben parkendes Auto an der Beifahrertür leicht beschädigt. Nach ersten Feststellungen wurde der 25-Jährige körperlich angegangen und beidhändig kurz gewürgt, einen Faustschlag des "Kunden" konnte er gerade noch abwehren - dies bestätigte auch ein Zeuge. Der 25-Jährige hielt den Mann fest und wartete auf die Polizei.

Dem uneinsichtigen Kunden wurde sein Leergut wieder ausgehändigt, ebenfalls die zuvor gekaufte Sprudelkiste wurde gegen Bargeld wieder ausgehändigt.

Nun klären die Sachbearbeiter des Herner Regionalkommissariates die Straftatbestände: gefährliche Körperverletzung, Räuberischer Diebstahl und Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.

