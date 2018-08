Polizei Bochum / Raubtaten in Bochum

Raubtaten in Bochum

Bochum - Zwei Raubtaten verzeichnete die Bochumer Kripo am heutigen 19. August in Bochum. An der Ursulastraße in Höhe Antoniusstraße wurde ein 20-jähriger Bochumer gegen 1.20 Uhr von drei unbekannten Kriminellen angehalten. Unter Vorhalt eines Messers zwangen die Räuber ihn zur Herausgabe seines Mobiltelefons und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Alle drei waren circa 180cm groß und zwischen 20-25 Jahre alt. Sie hatten südosteuropäisches Aussehen, trugen Bärte und hatten schmale Figuren. Bekleidet waren sie mit Sportschuhen und dunkler Kleidung. Die zweite Tat ereignete sich gegen 5 Uhr im Beriech der Dortstener Straße 136. Ein 30-jähriger Bochumer wurde hier im Bereich der S-Bahn Unterführung plötzlich von hinten attackiert. Auf dem Boden liegend wurde er von einem männlichen Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Handys und seiner Geldbörse gezwungen. Mit der Beute flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. In beiden Fällen hat das Bochumer Kriminalkommissariat 31 die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 9091022 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/