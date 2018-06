Polizei Bochum / Raupe gesehen, Lenkrad verrissen - Totalschaden

Raupe gesehen, Lenkrad verrissen - Totalschaden

Bochum - Ohne Fremdeinwirkung ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne gefahren. Mit Alkohol, Drogen oder einem Handy hatte der Unfall jedoch nichts zu tun ...

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag, 12. Juni. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 20-Jährige auf der Max-Imdahl-Straße in Bochum-Querenburg in Richtung Gesundheitskampus, als er nach eigenen Angaben eine Raupe auf seinem Oberschenkel bemerkte. Er öffnete die Seitenscheibe, um das Insekt zurück in die Natur zu werfen, kam dabei aber nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Laterne auf dem Mittelstreifen.

Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Über den Zustand der Raupe liegen keine Erkenntnisse vor.

