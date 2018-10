Polizei Bochum / Rollatoren-Tag am 10. Oktober in Witten

Rollatoren-Tag am 10. Oktober in Witten

Witten - Die Polizei Bochum weist auf den Rollatoren-Tag am Mittwoch, 10. Oktober, in Witten hin. Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum veranstaltet den bewährten Aktionstag in der Fußgängerzone im Bereich der StadtGalerie zusammen mit der BOGESTRA, der Verkehrswacht Witten sowie einem Sanitätshaus in Witten. Der Eintritt ist frei.

Die besonderen Probleme bei der Teilnahme am Straßenverkehr und insbesondere die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel werden bei diesen Veranstaltungen ausführlich besprochen und anschließend trainiert. Ein Team der BOGESTRA wird die richtige Handhabung der Rollatoren beim Ein- und Ausstieg in, bzw. aus Bus und Bahn verständlich erklären.

Die Polizei stellt einen Rollatoren-Parcours zur Verfügung, der aus insgesamt sieben Elementen besteht und die unterschiedlichen Straßenverhältnisse simulieren soll. Dazu gehören unter anderem Bereiche mit Hindernissen wie Gullideckel und Kopfsteinpflaster. Die Verkehrswacht Witten begleitet das aktive Training der Seniorinnen und Senioren auf dem Parcours.

Ein Techniker eines Wittener Sanitätshauses wird bei Bedarf die mitgeführten Rollatoren technisch überprüfen. Hierbei soll die richtige Einstellung der Rollatoren, die Verkehrssicherheit und die Handhabung erklärt und trainiert werden.

Neben dem Training auf dem Rollatoren-Parcours bietet die Verkehrsunfallprävention zusätzlich an, die mitgeführten Rollatoren der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit reflektierenden Folien zu bekleben. Die Folien sollen dafür sorgen, dass die älteren Menschen für andere Verkehrsteilnehmer gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit deutlich sichtbarer und damit auch bei schlechten Sichtverhältnissen erkennbar sind.

Die Seniorensicherheitsberater werden an diesem Tag alle Fragen zum Thema "Eigene Sicherheit" (z.B. Handtaschendiebstahl, Enkeltrick usw.) ausführlich beantworten.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Aktion vor Ort zu begleiten.

Ort: Witten, Standort: Fußgängerzone in und an der StadtGalerie

Zeit: Mittwoch, 10.10.2018 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

