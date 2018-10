Polizei Bochum / Rollerfahrer nach Unfall in Altenbochum im ...

Rollerfahrer (30) nach Unfall in Altenbochum im Krankenhaus

Bochum - Ein 30-jähriger Rollerfahrer wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Wittener Straße 279 in Bochum-Altenbochum in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war auf der Bundesstraße gegen 15.40 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto von der Wittener Straße aus auf das dort gelegene Firmengrundstück einfahren. Dieser hielt auf dem rechten Fahrstreifen an, um einem 43-jährigen Bochumer Autofahrer die Ausfahrt auf die Bundesstraße in Richtung A 44 zu ermöglichen. Als der 43-Jährige Fahrzeugführer mit seinem Wagen aus der Grundstücksausfahrt fuhr, kam es auf dem linken Fahrstreifen zur Kollision mit dem nahenden Motorroller. Der Rollerfahrer stürzte mitsamt Zweirad zu Boden und verletzte sich schwer. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Innenstadt wurde zur Unfallaufnahme zwischen 16.15 und 16.50 Uhr in die Immanuel-Kant-Straße abgeleitet. Ein Verkehrsmeister der BOGESTRA und die Ruhrwelle wurden in Kenntnis gesetzt.

