Polizei Bochum / Schülerin auf Überweg angefahren - ...

Schülerin (13) auf Überweg angefahren - Unfallfahrer gesucht

Bochum - Am 14. März ist ein 13-jähriges Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn an der Unterstraße 70 in Bochum-Langendreer von einem Pkw touchiert worden. Sie wurde dabei leicht verletzt und suchte mit der Mutter selbstständig einen Arzt auf. Ein noch nicht ermittelter Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Die Schülerin und mehrere Schulfreunde überquerten gegen 12.30 Uhr in Höhe der Haltestelle "Lessingschule" den beampelten Überweg der Unterstraße in Richtung Carl-von-Ossietzky-Platz. In der Mitte der Straße fuhr der von links nahende Pkw vor der Schülerin über den Überweg und berührte das Mädchen mit der Beifahrerseite seines Wagens. Der etwa 20- bis 30-jährige Fahrer hielt kurz an, beschimpfte die 13-Jährigen und entfernte sich mit seinem roten Fahrzeug (wohl ein BMW) in Richtung Unterstraße. Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau gesessen haben. Hinter dem Unfallflüchtigen fuhr ein weiteres Auto. Dessen Fahrzeugführerin kann wohlmöglich weitere Angaben zum Geschehen machen und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch der Unfallfahrer wird gesucht. Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle Thomas Kaster Telefon: 0234 909 1025 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/