Polizei Bochum / Schussabgabe in Herne

Schussabgabe in Herne

Herne - Zu einer Schussabgabe kam es am heutigen 19. August, gegen 3.25 Uhr, von einem Nachtclub in Herne. Aus noch ungeklärtem Grund kam es auf der Heerstraße vor der Lokalität zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Zuge dessen zog ein Tatverdächtiger eine Schusswaffe und feuerte damit in Richtung Boden. Dadurch wurde ein 34-jähriger Niederländer schwer am Fuß verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern derzeit noch an. Zeugenhinweise bitte an 0234 909-4441.

