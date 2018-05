Polizei Bochum / Schwerer Verkehrsunfall auf der Edmund-Weber-Straße

Schwerer Verkehrsunfall auf der Edmund-Weber-Straße

Herne - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen 8. Mai, gegen 10 Uhr, auf der Edmund-Weber-Straße in Herne. Eine 29-jährige Bochumerin beabsichtige mit ihrem Auto von der Reichsstraße aus nach rechts auf die Edmund-Weber-Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Hernerin mit ihrem Pkw auf der Edmund-Weber-Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Die Bochumerin bog ab, woraufhin es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dadurch wurden die beiden Fahrerinnen und die 30-jährige Beifahrerin der Hernerin verletzt. Alle wurden mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Edmund-Weber-Straße und der Einmündungsbereich der Reichsstraße bis 11.45 Uhr gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 9091022 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/