Polizei Bochum / Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Seniorin (87) bei Unfall schwer verletzt

Bochum - Am gestrigen 21. August, gegen 14.15 Uhr, kam es in Bochum-Linden im Bereich Hattinger Straße/Keilstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Aussteigen aus einem Bus der Linie 358 stürzte eine 87-jährige Bochumerin durch die sich hinter ihr schließende Tür und verletzte sich schwer. Sie musste mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Passanten und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

