Polizei Bochum / Streit zwischen einem Paar eskaliert

Streit zwischen einem Paar eskaliert

Herne - Ein Streit zwischen einem Paar ist am frühen Sonntagmorgen (3.6.) in Herne-Horsthausen eskaliert. Die Frau (44) stach mit einem Messer auf ihren Partner (54) ein. Er wurde leicht verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ist es zu einem Streit in einer Wohnung an der Scharnhorstraße in Horsthausen gekommen. Ein Paar hatte sich gestritten. Nachdem anfangs der Aschenbecher und eine Flasche in Richtung des Mannes geflogen sein sollen, soll es im Weiteren Schläge gegen die Frau gegeben haben. Danach soll die Frau ein Messer ergriffen und auf den Freund eingestochen haben. Dadurch wurde dieser verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Er konnte anschließend wieder nach Hause gehen.

Nach dem Messerstich verständigte die 44-Jährige die Polizei.

Die genauen Hintergründe der Tat ermittelt die Kriminalpolizei derzeit noch.

