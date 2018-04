Polizei Bochum / Suche nach flüchtigem Unfallverursacher in ...

Suche nach flüchtigem Unfallverursacher in Herne-Mitte

Herne - Am Donnerstag, dem 26.04.2018, zw. 09.00 und 09.15 Uhr, habe eine 78 jährige Herner Bürgerin sich fußläufig auf der Bahnhofstraße in Richtung Herner Innenstadt befunden. An der Einmündung Bismarckstraße habe sie die Fußgängerampel in Richtung Bahnhof überqueren wollen. Sie habe bei Grünlicht die Straße betreten. Plötzlich sei ein PKW von der Bahnhofstraße auf die Bismarckstraße abgebogen und habe die Fußgängerin an der linken Seite erfasst. Hierdurch wurde sie zu Boden geschleudert und verletzt. Der männliche Fahrzeugführer sei ausgestiegen und habe mit einem weiteren Zeugen der verletzten Frau aufgeholfen. Der PKW Fahrer habe die 78 jährige dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er wollte dann nur kurz den PKW abstellen und ins Krankenhaus nachkommen. Dies machte er jedoch nicht, sondern entfernte sich offensichtlich. Die schwer verletzte Frau musste stationär im Krankenhaus verbleiben.

Die Polizei Herne sucht zu diesem Unfall dringend Zeugen, insbesondere die Person, die der Frau beim Aufstehen geholfen hat. Wer kann Angaben zum PKW und PKW-Fahrer machen?

Hinweise bitte an die Polizei Herne unter Telefon 02323/950-3621 oder 0234/909-0

